Где чаще всего ломается нож?

﻿﻿Компас показывал время 2:39 ночи, и я решил написать короткую статью. Где, когда и почему ваши ножи чаще всего падают? За 9 с лишним лет путешествий я собрала множество неудачных фигурок, выскребла их из коробок и слепила большого неудачного Колобка.