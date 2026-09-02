Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В ХМАО 15-летний мигрант из Азербайджана расправился со своим бывшим одноклассником

В ХМАО 15-летний мигрант из Азербайджана расправился со своим бывшим одноклассником

ИА "Русский ГУП Продакшн" Как стало известно, в ХМАО 27 августа 2026 года 15-летний местный паренек ушёл в школу за учебниками и бесследно пропал.

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