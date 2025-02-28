Карнавал заказывали? Театр Горького дает премьеру «Моя профессия – синьор из общества»

В последний день зимы Приморский краевой академический театр драмы имени Максима Горького порадует зрителя авантюрной комедией «Моя профессия – синьор из общества» (12+) по одноименной пьесе Джулио Скарначчи и Ренцо Тарабуззи.
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