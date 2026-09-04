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Пронедра

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Каменные ледники Аляски движутся по-разному из-за солнца и талой воды

Каменные ледники Аляски движутся по-разному из-за солнца и талой воды

Каменные ледники в национальном парке Врангеля — Сент-Элайас на Аляске находятся всего в нескольких километрах друг от друга, но движутся с заметно разной скоростью.

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