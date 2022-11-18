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Молодой петербуржец зарезал случайную прохожую в Пискаревском парке

Мужчина сначала напал на пожилую женщину, а перед появлением полицейских поранил самого себя. Полицейские по горячим следам задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве пожилой женщины в Пискаревском парке.

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