«Только к Зарахову и отпущу»: как случайная фраза и курьёз в документах привели Екатерину Волкову к роли Маргариты

Студентка третьего курса Ярославского театрального института Екатерина Волкова вряд ли могла вообразить, что одно резкое слово столичным гостям круто изменит её жизнь.
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