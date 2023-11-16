AMD неожиданно обновила 14-нм процессор Athlon 3000G на архитектуре Zen — у него теперь новая упаковка

В ноябре 2019 года компания AMD вывела на рынок гибридный процессор Athlon 3000G с двумя вычислительными ядрами поколения Zen и встроенной графикой Radeon Vega 3, который выпускался по 14-нм техпроцессу компанией GlobalFoundries.
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