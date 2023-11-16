Мировое обозрение
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

159 подписчиков

Свежие комментарии

AMD неожиданно обновила 14-нм процессор Athlon 3000G на архитектуре Zen — у него теперь новая упаковка

AMD неожиданно обновила 14-нм процессор Athlon 3000G на архитектуре Zen — у него теперь новая упаковка

В ноябре 2019 года компания AMD вывела на рынок гибридный процессор Athlon 3000G с двумя вычислительными ядрами поколения Zen и встроенной графикой Radeon Vega 3, который выпускался по 14-нм техпроцессу компанией GlobalFoundries.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх