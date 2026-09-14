9 советских актеров, которые пробовались на отрицательных героев, а сыграли совсем других

Кинопробы порой похожи на отдельный фильм, который зритель так и не увидел. Артиста зовут играть человека из вражеского лагеря, преступника или персонажа, которого авторы выставляют в неприглядном свете, — а режиссер вдруг различает в нем совсем другую интонацию.