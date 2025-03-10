Справедливости рады: в РФ предложили ввести налоговый вычет на поездку с детьми в такси

В России собираются разработать систему налогового вычета на поездки для пассажиров с детьми. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев на круглом столе в Общественной палате.
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