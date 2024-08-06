С 2011 года в Москве восстановили и благоустроили более 60 усадеб — Собянин

Фестиваль проходит на 40 площадках В столице вновь проходит летний фестиваль «Усадьбы Москвы». Мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своём блоге о том, чем фестиваль удивляет горожан и где проходят самые интересные карнавалы, концерты и пикники.
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