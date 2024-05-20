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Закон, порядок, государство

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В Чукотском автономном округе завершено расследование в отношении одного из участников организованной группы, занимавшейся телефонными мошенничествами

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности следственного отдела УМВД России по Чукотскому автономному округу установлено, что преступления совершались на территории исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Ульяновской области лицами, осужденными к длительным срокам наказания, при пособничестве лиц, находившихся на свободе.

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