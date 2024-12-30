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Российские силы нанесли удар по ВСУ на Харьковском направлении: 65 потерь

Российские силы нанесли удар по ВСУ на Харьковском направлении: 65 потерь

Группировка "Север" под руководством Министерства обороны России успешно атакует формирования ВСУ на Харьковском направлении.

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