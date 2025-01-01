Число погибших при атаках Израиля в Газе превысило 45,5 тысячи человек

REUTERS/Kai Pfaffenbach Количество погибших в секторе Газа в результате ударов израильских военных возросло до 45 553, еще более 108 тысяч человек пострадали, сообщили в Telegram-канале министерства здравоохранения анклава.
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