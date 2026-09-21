ГП потребовала признать прибалтийских националистов пособниками нацистов

Пособниками нацистской Германии в совершении военных преступлений являются ряд лиц и националистических организаций в Эстонии, Латвии и Литве, заявила Генеральная прокуратура (ГП) России и потребовала соответствующего судебного решения, говорится в опубликованном 21 сентября заявлении ведомства.