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ГП потребовала признать прибалтийских националистов пособниками нацистов

ГП потребовала признать прибалтийских националистов пособниками нацистов

Пособниками нацистской Германии в совершении военных преступлений являются ряд лиц и националистических организаций в Эстонии, Латвии и Литве, заявила Генеральная прокуратура (ГП) России и потребовала соответствующего судебного решения, говорится в опубликованном 21 сентября заявлении ведомства.

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