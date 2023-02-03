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Советник Пушилина Кимаковский: войска России взяли Угледар в полукольцо, освобождение города идет по аналогии с Артемовском

Советник Пушилина Кимаковский: войска России взяли Угледар в полукольцо, освобождение города идет по аналогии с Артемовском

Войска Российской Федерации взяли расположенный на территории Донбасса город Угледар в полукольцо, освобождение данного населенного пункта от украинских сил осуществляется по аналогии с Артемовском.

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