Военное обозрение

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Глава МАГАТЭ: Взрывы мин возле Запорожской АЭС говорят о том, что все мы живём взаймы

Глава МАГАТЭ: Взрывы мин возле Запорожской АЭС говорят о том, что все мы живём взаймы

Глава МАГАТЭ в очередной раз посетовал на то, что агентству не удалось «добиться создания демилитаризованной зоны на Запорожской АЭС и вокруг атомной станции».

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