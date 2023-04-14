Глава МАГАТЭ: Взрывы мин возле Запорожской АЭС говорят о том, что все мы живём взаймы

Глава МАГАТЭ в очередной раз посетовал на то, что агентству не удалось «добиться создания демилитаризованной зоны на Запорожской АЭС и вокруг атомной станции».
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