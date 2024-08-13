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В Китае испытали крупнейший беспилотник грузоподъемностью 2 тонны

В Китае испытали крупнейший беспилотник грузоподъемностью 2 тонны

Китай успешно испытал крупнейший в стране беспилотный грузовой дрон. Двухмоторный летательный аппарат обладает впечатляющими характеристиками: размах крыльев составляет 16,1 м, высота — 4,6 м, а грузовой отсек объемом 12 куб.

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