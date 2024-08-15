Взятки с подчиненных за покровительство и вторжение с гранатой в салон красоты: дайджест резонансных региональных событий

Неожиданный визит медведицы с медвежатами в Тюменской области, смерч на Черном море в Краснодарском крае, взятки с подчиненных в Ростовской области и вторжение с гранатой в салон красоты в Свердловской области – в регионах России произошло немало резонансных новостей.