Взятки с подчиненных за покровительство и вторжение с гранатой в салон красоты: дайджест резонансных региональных событий

Неожиданный визит медведицы с медвежатами в Тюменской области, смерч на Черном море в Краснодарском крае, взятки с подчиненных в Ростовской области и вторжение с гранатой в салон красоты в Свердловской области – в регионах России произошло немало резонансных новостей.
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