ТМК объявила о начале очередного SPO

«Трубная металлургическая компания» (ТМК) с 30 мая по 3 июня проводит вторичное размещение на Мосбирже: основной акционер компании — ООО «ТМК Стил Холдинг» — предложит инвесторам около 2% от общего количества ценных бумаг.
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