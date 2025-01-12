"Армяне, бейтесь за Армению без русских": в России не хотят лить кровь, обороняя Ереван

Генрих

К ебеням...в смысле на историческую родину...отстаивать государственные интересы - и армян и азеров. А мы в сторонке понаблюдаем, кто первый приползет с покоянием за свое паскудство. А оно нам надо...это покояние??? Забор под электричеством от АЭС и сплошные минные поля... само то. Мое мнение.