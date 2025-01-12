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"Армяне, бейтесь за Армению без русских": в России не хотят лить кровь, обороняя Ереван

БлокнотРУ Налицо очередное обострение ситуации, намечающееся в Закавказье. Обострение, впрочем – это слишком мягко.

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Комментарии
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Генрих
К ебеням...в смысле на историческую родину...отстаивать государственные интересы - и армян и азеров. А мы в сторонке понаблюдаем, кто первый приползет с покоянием за свое паскудство. А оно нам надо...это покояние??? Забор под электричеством от АЭС и сплошные минные поля... само то. Мое мнение.
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3 час.
Азохен вей товарищи бояре
чемодан без ручки
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3 час.
Александр Николаевич
ДА, в отличии от территории-У 404 они не &quot;буфер&quot;! Даже &quot;потери&quot; в Сирии больше щекочат. Но Катар уже сказал, что все будет &quot;ОК&quot;- Газопровода через Сирию в Европу НЕ БУДЕТ! ПУСТЬ ВСЕ СОСУТ ЛАПУ!!!!
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2 час.

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