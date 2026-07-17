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Libya Declares Major Oil Discovery Commercial as Production Revival Gains Pace

Libya’s National Oil Corporation, NOC, and Austrian energy firm OMV have declared the Essar oil discovery commercially viable as OPEC’s second-largest African producer pushes to revive its industry in partnerships with international oil majors.

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