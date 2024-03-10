Дочь Кадырова собрала 150 тысяч человек на улицах Грозного

По улицам Грозного прошло шествие, в котором приняло участие около 150 тысяч человек. Инициатором шествия выступила первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни по взаимодействию с социальным блоком Хадижа Кадырова.
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