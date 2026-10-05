Полиция проверила 617 человек на стройках Приморского района Петербурга

Рейд на четырёх строительных площадках на Плесецкой улице завершился доставкой в полицию шести человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства.
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