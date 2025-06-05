"Все выметайтесь я здесь главный": приезжий выставил весь автобус на улицу из-за требования включить кондиционер

Юрий Белов Отправить *главнюка* домой в кишлак - ишаком управлять ! Приехал работать - работай ! Не хрен , сука , главного тут из себя корчить !

Вадим Кузнецов Последний пункт опросника - самый разумный. Вернуть плату за проезд! В тридцатикратном размере. А если у водителя таких денег нет, то пусть платит его работодатель. Кстати, в статье нет наименования владельца автобуса и маршрута. А жаль!