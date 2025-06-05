Avia.pro - СМИ В Ярославле обычная поездка в автобусе №79 превратилась в настоящий спектакль с криками, матом и высадкой всех пассажиров.
"Все выметайтесь я здесь главный": приезжий выставил весь автобус на улицу из-за требования включить кондиционер
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Белов
Отправить *главнюка* домой в кишлак - ишаком управлять ! Приехал работать - работай ! Не хрен , сука , главного тут из себя корчить !
Ответить
3 час.
Вадим Кузнецов
Последний пункт опросника - самый разумный. Вернуть плату за проезд! В тридцатикратном размере. А если у водителя таких денег нет, то пусть платит его работодатель. Кстати, в статье нет наименования владельца автобуса и маршрута. А жаль!
Ответить
57 мин.
Лариса Шемисова
У них так принято, особенно в сельской местности, там водитель почти хозяин, там покупают билет и доплачивают лично водителю, так и при СССР было.
Ответить
43 мин.
Свежие комментарии