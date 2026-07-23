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ВС РФ поразили балкер Golden Rose в Чёрном море и завод «Стальканат» в Одессе

ВС РФ поразили балкер Golden Rose в Чёрном море и завод «Стальканат» в Одессе Российские «Герани» устроили «фейерверки» в акватории Чёрного моря, атаковав в течение ночи.

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