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Царьград

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Уходя от погони в Санкт-Петербурге таксист-мигрант попал в ДТП: Есть пострадавшие

Уходя от погони в Санкт-Петербурге таксист-мигрант попал в ДТП: Есть пострадавшие

Крупное ДТП произошло на улицах Санкт-Петербурга. Сотрудники попытались остановить автомобиль, за рулём которого находился гражданин Центральной Азии, однако это привело к погоне, которая закончилась происшествием.

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