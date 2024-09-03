На Западе рассказали о жестком требовании фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен давит на некоторые страны Евросоюза, чтобы те выдвигали женщин на посты еврокомиссаров в новом составе ЕК или заменили на них уже выдвинутых кандидатов мужского пола.
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