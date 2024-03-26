Ямаль удостоился оваций на «Бернабеу» после замены в игре Испании с Бразилией. 16-летний хавбек «Барсы» сделал передачу и поучаствовал в эпизодах с двумя пенальти

Сборные Испании и Бразилии (3:3) сыграли вничью в товарищеском матче. 16-летний полузащитник Ламин Ямаль вышел на поле в стартовом составе испанской команды и принял участие во всех трех голевых ситуациях.
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