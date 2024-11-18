В Омской области зарплату более 100 тысяч получают лишь 8,5% работающих, следует из рейтинга РИА «Новости».
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В Омской области зарплату более 100 тысяч получают лишь 8,5% работающих, следует из рейтинга РИА «Новости».