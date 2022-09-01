FiNE-NEWS

1 522 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вальтер Юпитер
    А что за женщина на фото? Тоже навещала маньяка?Почему «скопинско...
  • Вальтер Юпитер
    Самому-то в гости ходить нельзя! Вот и приглашал знакомых.Почему «скопинско...
  • Галина Чужая
    Одной американской тварью меньше!!!МВД ДНР показало ...

Самый редкий в мире автомобиль мечты Plymouth Explorer 1954 года

Самый редкий в мире автомобиль мечты Plymouth Explorer 1954 года

Zefirka > Авто/Мото > Самый редкий в мире автомобиль мечты Plymouth Explorer 1954 года Даже самые ярые поклонники Plymouth могли не видеть Explorer 1954 года, учитывая, что был построен только экземпляр, и на какое-то время он был почти потерян.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх