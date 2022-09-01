Zefirka > Авто/Мото > Самый редкий в мире автомобиль мечты Plymouth Explorer 1954 года Даже самые ярые поклонники Plymouth могли не видеть Explorer 1954 года, учитывая, что был построен только экземпляр, и на какое-то время он был почти потерян.
Zefirka > Авто/Мото > Самый редкий в мире автомобиль мечты Plymouth Explorer 1954 года Даже самые ярые поклонники Plymouth могли не видеть Explorer 1954 года, учитывая, что был построен только экземпляр, и на какое-то время он был почти потерян.
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