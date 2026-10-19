19 октября российский «Космос-2612» вплотную подойдет к натовскому спутнику-шпиону и скорее всего заставит его сменить орбиту Алексей Песков Фото: John Pulsipher/imageBROKER.
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В середине 90-ых, преподаватель по организации связи рассказывал такую "байку".
Запустила Россия спутник-шпиён с супер-пупер какими возможностями. Пиндосам это не понравилось, они запустили свой спутник-перехватчик со специальной "клешнёй" чтобы увести нас спутник с орбиты. Так вот, пиндосовский вернулся без этой "клешни". )))