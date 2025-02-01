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Вернуть школьные дискотеки

Вернуть школьные дискотеки

В рамках борьбы за улучшение демографии в стране предлагают вернуть школьные дискотеки.Молодежь столкнулась с нехваткой условий для романтических отношений, что может в будущем негативно отразиться на их желании создавать семью.

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