«Упитанные какие». В Приморье фотоловушка с заповедника зафиксировала редкий кадр

На территории Сихотэ-Алинского заповедника зафиксировали редкие кадры с фотоловушки. Волки прогуливались по территории и даже не обратили внимания на камеру, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал amurtigercenter.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии