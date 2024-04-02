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«Упитанные какие». В Приморье фотоловушка с заповедника зафиксировала редкий кадр

«Упитанные какие». В Приморье фотоловушка с заповедника зафиксировала редкий кадр

На территории Сихотэ-Алинского заповедника зафиксировали редкие кадры с фотоловушки. Волки прогуливались по территории и даже не обратили внимания на камеру, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал amurtigercenter.

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