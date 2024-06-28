«Мораторий на смертную казнь незыблем!»: Глава КС Валерий Зорькин поставил крест на возможности физического уничтожения конченных преступников

petrabramovichg

Нельзя просто так уничтожать людей - это больше показатель слабости государства. А что? Преступник - в расход! Ни х..а, пусть помучаются, поработают на благо Родину - сами сдохнут! Смертная казнь изначально является мерой устрашения, предостережения, но сейчас это война и ничего они не боятся. А потом я уже как-то писал: осудили человека, уничтожили и "концы в воду"? На войне понятно: или ты убьёшь или тебя, но можно взять и в плен - если угрозы особой нет. Пленных и судить можно и "язык развязать". А тут преступник уже нейтрализован и какого фига его уничтожать? Я тоже по молодости/дурости был сторонником смертной казни, но когда всё взвесил, то мораторий думаю правильный ход: вроде и смертную казнь никто не отменял и вроде преступников не надо уничтожать. А кстати, кто будет исполнять приговоры? То что, произошло в СИЗО Ростова выходящий из вон случай - там надо проводить следствие и сажать виновных в этом не взирая на погоны (может и на пожизненное за предательство). Но ведь их просто "грохнули" - видать чтобы языки не развязали кто помогал и организовывал. Посмотрите на видео - похоже там у убитых террористов наручники сзади на руках - сами одели, чтобы умирать легче было....? Не думайте, что пожизненное лучше смертной казни - это то ещё мучение, многие с ума сходят, да и живут они как-то не очень долго. Я считаю, что призывы к возвращению смертной казни это либо акт ненависти, либо акт беспомощности, либо провокация (и разжигание этой ненависти).