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«Мораторий на смертную казнь незыблем!»: Глава КС Валерий Зорькин поставил крест на возможности физического уничтожения конченных преступников

«Мораторий на смертную казнь незыблем!»: Глава КС Валерий Зорькин поставил крест на возможности физического уничтожения конченных преступников

На Петербургском международном юридическом форуме действующий Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин однозначно и твёрдо подчеркнул незыблемость моратория на смертную казнь в России.

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Комментарии
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petrabramovichg
Нельзя просто так уничтожать людей - это больше показатель слабости государства. А что? Преступник -  в расход! Ни х..а, пусть помучаются, поработают на благо Родину - сами сдохнут! Смертная казнь изначально является мерой устрашения, предостережения, но сейчас это война и ничего они не боятся. А потом я уже как-то писал: осудили человека, уничтожили и &quot;концы в воду&quot;? На войне понятно: или ты убьёшь или тебя, но можно взять и в плен - если угрозы особой нет. Пленных и судить можно и &quot;язык развязать&quot;. А тут преступник уже нейтрализован и какого фига его уничтожать? Я тоже по молодости/дурости был сторонником смертной казни, но когда всё взвесил, то мораторий думаю правильный ход: вроде и смертную казнь никто не отменял и вроде преступников не надо уничтожать. А кстати, кто будет исполнять приговоры? То что, произошло в СИЗО Ростова выходящий из вон случай - там надо проводить следствие и сажать виновных в этом не взирая на погоны (может и на пожизненное за предательство). Но ведь их просто &quot;грохнули&quot; - видать чтобы языки не развязали кто помогал и организовывал. Посмотрите на видео  - похоже там у убитых террористов наручники сзади на руках - сами одели, чтобы умирать легче было....? Не думайте, что пожизненное лучше смертной казни - это то ещё мучение, многие с ума сходят, да и живут они как-то не очень долго. Я считаю, что призывы к возвращению смертной казни это либо акт ненависти, либо акт беспомощности, либо провокация (и разжигание этой ненависти).
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57 мин.
p
petrabramovichg
Надо реформировать систему ФСИН и порядок там наводить, чтобы всяким ублюдкам вольготно не сиделось, а не агитировать за &quot;расстрел на месте&quot;. Тогда и не будет &quot;весёлых посиделок с чифирями&quot;, да и рецидивов меньше будет: отсидел - назад не охота.
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52 мин.
Лариса Галахова
Какие невинные люди? Обвиненные в терроризме , особенно те кого взяли при Крокусе. В таких случаях однозначно смертная казнь! А водитель в Питере специально угробившийс10 человек? Тоже невинные жертва?
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43 мин.

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