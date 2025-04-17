Вторая такая во Вселенной: обнаружена ещё одна галактика, игнорирующая тёмную материю

Астрономы представили убедительные доказательства существования карликовой галактики FCC 224, практически лишенной тёмной материи, что ставит под сомнение общепринятые космологические модели формирования галактик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии