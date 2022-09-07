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Небензя назвал заседание Совбеза ООН «новой вехой дезинформации»

Небензя назвал заседание Совбеза ООН «новой вехой дезинформации»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в среду, 7 сентября, заявил, что обвинения США в адрес России относительно создания «фильтрационных лагерей» на Украине не совпадают с фактами, а сегодняшнее заседание станет «вехой дезинформации» Выступая на заседании Совбеза ООН, российский дипломат сказал: «Особенно циничны попытки инициаторов дискуссии под правозащитным соусом заставить несведущую публику поверить в существование жутких лагерей, где пытают мирных украинских граждан, обманом или принуждением заставляя их уехать в Россию.

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