Названа причина внимания Генпрокуратуры к акциям «Рольфа»

Гендиректор крупнейшего автодилера РФ получал деньги, которые скрывал от декларирования и контроля. Генпрокуратура обратила внимание на акции крупнейшего автодилера «Рольф» из-за того что её гендиректор Сергей Петров незаконно занимался бизнесом, а компания была «инструментом» для коррупционных правонарушений.