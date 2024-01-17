Названа причина внимания Генпрокуратуры к акциям «Рольфа»

Гендиректор крупнейшего автодилера РФ получал деньги, которые скрывал от декларирования и контроля. Генпрокуратура обратила внимание на акции крупнейшего автодилера «Рольф» из-за того что её гендиректор Сергей Петров незаконно занимался бизнесом, а компания была «инструментом» для коррупционных правонарушений.
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