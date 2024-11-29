Haval может начать серийный выпуск гибридных автомобилей в России

Китайский автопроизводитель Haval планирует начать серийный выпуск гибридных автомобилей в России. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на полученную ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" декларацию.
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