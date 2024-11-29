Цены на автомобили в России вырастут: чего ожидать после скачка валют

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября, ФедералПресс. В связи с резким ростом курса доллара, превысившего 114 рублей, и евро, который поднялся выше 117 рублей, российский автомобильный рынок ожидает значительное подорожание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии