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Агент Худякова: «Даниил отклонил унизительное предложение «Локомотива» о продлении контракта. С высокой вероятностью он уйдет свободным агентом»

«Лично я с «Динамо» никаких контактов не имел: ни с руководителями, ни с представителями. Может быть, мои партнеры общались с ними, предлагали кандидатуру Дани – особенно после матча со «Спартаком», когда проблема вратаря резко обозначилась у динамовцев.

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