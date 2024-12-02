Куча улик и совпадений: есть ли юридические доказательства, что P. Diddy сделал с Джастином Бибером?

После ареста P. Diddy многие звезды, знающие его лично, начали разъезжаться из страны. Джастин Бибер и его супруга Хейли остались дома, но прекратили всяческое общение с прессой, во избежание вопросов о страшных вечеринках.
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