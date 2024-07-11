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Николай Азаров: Киевский режим размещает ПВО в жилых кварталах

Николай Азаров: Киевский режим размещает ПВО в жилых кварталах

МИД Украины запустил в «Охматдет» зарубежных дипломатов спустя несколько часов после прилета. Представителей дипмиссий доставили туда для проведения психологической обработки и фотосъемки с места разрушений.

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