В Крыму объяснили послание Шольца Путину

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков заявил, что послание канцлера Германии Олафа Шольца президенту России продиктовано его сложным положением внутри своей страны.
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