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Перспективные спортсмены будут претендовать на гранты Академии тенниса «Гринвич»

Перспективные спортсмены будут претендовать на гранты Академии тенниса «Гринвич»

Перспективные молодые теннисисты могут претендовать на гранты Детской Академии тенниса «Гринвич». В 2023 году был учрежден годовой грант, который обеспечивает тренировочный процесс детям, которые показывают хорошие спортивные результаты.

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