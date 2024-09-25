Перспективные спортсмены будут претендовать на гранты Академии тенниса «Гринвич»

Перспективные молодые теннисисты могут претендовать на гранты Детской Академии тенниса «Гринвич». В 2023 году был учрежден годовой грант, который обеспечивает тренировочный процесс детям, которые показывают хорошие спортивные результаты.
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