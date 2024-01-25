В Кремле посчитали нужным ответить на слова Зеленского о расследовании крушения Ил-76

В заочный диалог с президентом Украины вступил Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова Владимира Зеленского о необходимости провести международное расследование катастрофы с Ил-76.
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