Севастопольские депутаты от ЛДПР передали Черноморскому флоту 17 дронов «Жириновский»

Сегодня в рамках инициативы «Мы вместе. Плечом к плечу. За русскую победу!», запущенной лидером ЛДПР Леонидом Слуцким и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, депутаты фракции ЛДПР в Заксобрании Севастополя передали Черноморскому флоту 17 FPV-дронов модели «Жириновский».