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«Челси» проиграл 3 из 4 последних матчей с общим счетом 1:7. Победа – над загребским «Динамо»

«Челси» добился лишь одной победы за четыре последних матча. Команда Грэма Поттера уступила «Манчестер Сити» (0:2) в Кубке английской лиги.

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