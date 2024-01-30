Глава Центробанка Набиуллина: Доля расчётов стран БРИКС в национальных валютах достигла 85 процентов

Торговые отношения России со странами Запада, которые ранее были основными партнерами, уходят в прошлое, доля торговых сделок со странами Европы и США стремительно снижается, зато растет со странами БРИКС.
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