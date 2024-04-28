Сложно создать больший импульс для сближения Москвы и Пекина, чем законопроект США об одновременной военной помощи Киеву и Тайбэю

Подписанием законопроекта о выделении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню (одновременно) президент США Джо Байден обнадёжил кока-кольных патриотов (украинских в первую очередь), однако во многом озадачил трезвомыслящих американцев, включая представителей экспертного сообщества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии