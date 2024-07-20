Кадровые изменения в омском правительстве. Как и предполагалось, вместо Олега Зарембы (на фото) на пост зампреда, куратора внутриполитического блока, молодежной политики и спорта назначен Егор Горбатенко.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Кадровые изменения в омском правительстве. Как и предполагалось, вместо Олега Зарембы (на фото) на пост зампреда, куратора внутриполитического блока, молодежной политики и спорта назначен Егор Горбатенко.